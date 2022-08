Osłabiony i marudny Andy Murray żegna się z US Open już w drugiej rundzie

Andy Murray oceniając swoje szanse w tegorocznych mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, mówił, by na niego nie liczyć. I już trzeciego dnia imprezy na kortach Flushing Meadows nie ma reprezentanta Wielkiej Brytanii. Lepszy okazał się rozstawiony z nr 31 Verdasco. Szkot miał sporą przerwę z powodu operacji stawu biodrowego, którą przeszedł na początku stycznia. W rankingu zajmuje dopiero 382. miejsce.

Biodro Murraya potrafi dalej dokuczać, bowiem właśnie z tego powodu zwycięzca US Open z 2016 r. odpuścił dwa turnieje z serii US Open Series. Hiszpan, mający już 34 lata, wykorzystał słabości Szkota. Zdecydował spokój i chłodna głowa Verdasco. Murray, w swoim stylu, rozmawiał sam ze sobą, ironicznie bił brawo sędziom, ale przez większość meczu był spokojny - chyba pogodzony ze swoją słabszą dyspozycją.

Hiszpan grał ofensywnie, miał dobry return, który przejawiał się bardzo kątowymi zagraniamy forehandowymi (Verdasco jest leworęczny), co zmuszało Murraya do sporego biegania również przy swoim serwisie. Brytyjczyk grał "falami". Dobrze radził sobie w drugim secie i w trzecim - przegranym jednak 4:6. Gdy trzeba było zagrać w pełnym biegu, to Murray to potrafił.