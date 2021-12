Osiągnęliśmy już szczyt zakażeń czwartej fali? Waldemar Kraska podał najnowsze dane

- Dzisiaj jest poniedziałek, więc tych zakażeń jest nieco mniej. Dzisiaj to ponad 11 300. To jest spadek prawie o 2 tysiące przypadków w stosunku do poprzedniego tygodnia - stwierdził wiceminister zdrowia.

- Utrzymuje się trend spadkowy zakażeń. To jest dobra wiadomość - podkreślił.