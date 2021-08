„Oscary designu " dla nowych modeli hybrydowych samochodów Hondy: Jazz i Jazz Crosstar

Nowe modele hybrydowych samochodów Hondy: Jazz i Jazz Crosstar uhonorowano Red Dot Design Awards 2021 w kategorii "Product Design".

Te, cieszące się międzynarodową renomą, nagrody bywają nazywane „Oscarem designu”. O ich przyznaniu decyduje jury, złożone z 50 ekspertów, którzy testują, oceniają i omawiają każde zgłoszenie, zwracając uwagę na wzornictwo i innowacyjność projektu. Kryteria oceny są co roku na no-wo dostosowywane, tak by odzwierciedlały oczekiwania konsumentów klientów oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty użytkowania.

Mamy za sobą kolejny udany rok, w którym otrzymaliśmy kilka nagród w kategorii Product Design w ramach Red Dot Design Awards – mówił Toshinobu Minami, Chief Operating Officer, Design Center, Honda R&D Co. Ltd. Zawsze dążyliśmy do tego, aby w projektowaniu produktów odzwierciedlona była idea „uprzyjemniania codziennego życia klientów”. Wierzymy, że zdobycie tych nagród jest wyrazem uznania dla naszych osiągnięć. Będziemy nadal kierować się tą niezmienną zasadą, myśląc "nieszablonowo".