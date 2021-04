Oscary 2021. Transmisja online: gdzie oglądać Oscary na żywo? Kto zdobędzie statuetki? Faworyci: bukmacherzy stawiają na "Nomadland"

Gala wręczenia Oscarów w związku z pandemią została przesunięta na kwiecień. Jak będzie wyglądała tegoroczna ceremonia? Jakie są przewidywania co do laureatów i gdzie będzie można oglądać galę rozdania Oscarów 2021? Odpowiedzi poniżej.

Kiedy Oscary 2021? Data Zbliża się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. W tym roku wyjątkowo odbędzie się w kwietniu - to w związku z trwającą pandemią koronawirusa, która uniemożliwiła organizację gali w lutym, tak jak odbywało się to w poprzednich latach. Oscary 2021 zostaną rozdane 25 kwietnia - jak zwykle w nocy z niedzieli na poniedziałek. W związku z przesunięciem terminu rozdania nagród rozszerzono też okres, za który będą przyznawane. Amerykańska Akademia Filmowa wyłoni laureatów spośród produkcji, które miały premierę pomiędzy 1 stycznia 2020 a 28 lutego 2021.

Oscary 2021. Gdzie odbędzie się gala? Oscary od lat rozdawane były w Dolby Theater w Hollywood. Tym razem nie będzie to jedyne miejsce. Gala równolegle będzie odbywała się na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles. Oscary w czasach pandemii Co wiadomo o przebiegu Oscarów? Plan producentów jest taki, by w tym roku gala wyglądała nie jak widowisko telewizyjne, ale jak film. Główna część wydarzenia ma odbywać się na Union Station. We wtorek Akademia poinformowała, że względu na restrykcje związane z pandemią zrezygnowano z udziału prezenterów wręczających statuetki.

Przed wejściem na Union Station wszyscy nominowani otrzymają "plan podróży" zawierający spersonalizowaną instrukcję o tym, kiedy powinni wejść przed kamery.

Na kilka dni przed ceremonią wszyscy goście, których łącznie będzie 170, będą musieli przejść przynajmniej trzy testy na COVID. Szybkie testy będą też dostępne podczas ceremonii. Dodatkowo przed wejściem będzie mierzona temperatura, ale mimo tego podczas gali wszyscy nadal będą musieli nosić maseczki. Gwiazdy będą mogły je zdjąć jedynie na chwilę - gdy będą występować przed kamerą.

Podczas tegorocznej gali nie przewidziano występów gwiazd nominowanych w kategorii "najlepsza piosenka". Tym razem artyści nagrają swoje występy wcześniej, na tarasie Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles (z wyjątkiem Molly Sandén, która nagra swój występ w miejscowości Husavik na Islandii). Zostaną one odtworzone przed ceremonią, w specjalnym programie "Oscars: Into the Spotlight". Poza występami nominowanych artystów widzowie zobaczą też kulisy gali. Po zakończeniu Oscarów nie będzie bankietów, uroczystych kolacji ani imprez. Zostanie za to wyemitowany program "Oscars: After dark", w którym zobaczymy wywiady z gwiazdami i podsumowanie ceremonii.

Oscary 2021. Nominacje W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa Amerykańska Akademia Filmowa zdecydowała, by zmienić kryteria do ubiegania się o nominacje. Dawniej nominowane do Oscara mogły być jedynie te filmy, które były wyświetlane w kinach przez co najmniej 7 dni. Ze względu na to, że w ubiegłym roku kina były zamknięte, do walki o Oscara dopuszczono także produkcje, które były dostępne tylko na platformach streamingowych. Pełną listę nominowanych możecie zobaczyć TUTAJ

Cover Video/x-news Oscary 2021. Faworyci bukmacherów Które filmy mają największą szansę na Oscara? Swoje typy wskazali już bukmacherzy. Zdecydowanym faworytem jest "Nomadland" - który zdobył już Złotego Globa - wyreżyserowany przez Chloé Zhao z Frances McDormand w roli głównej. Według bukmacherów duże szanse na wygraną ma także "Proces siódemki z Chicago", a na kolejnych miejscach znajdują się "Minari" i "Obiecująca. Młoda. Kobieta".

Wśród nominowanych aktorek szanse na statuetkę mają Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), Frances McDormand ("Nomadland") i Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"). Wśród aktorów faworytem jest zmarły w ubiegłym roku Chadwick Boseman.

Oscary 2021. Transmisja online. Gdzie oglądać na żywo? Gala wręczenia Oscarów będzie transmitowana przez telewizję ABC, a także w należącej do stacji aplikacji. Najważniejsze momenty ceremonii są niemal od razu udostępniane w social mediach - na kanałach należących do Akademii Filmowej i telewizji ABC.

W Polsce ceremonię będzie można obejrzeć w telewizji na Canal+ PREMIUM, a także online w serwisie canalplus.com. Studio wystartuje o godz. 2:00, a jego gospodarze - dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska i krytyk filmowy, Błażej Hrapkowicz – będą na bieżąco komentować tę filmową noc. Następnie, 27 kwietnia o 17:30, skrót gali dostępny będzie w serwisie canalplus.com.

Oscary 2021. Gdzie obejrzeć nominowane filmy? Większość filmów nominowanych do Oscara można już oglądać na platformach streamingowych. Poniżej lista oscarowych filmów dostępnych na platformach Netflix, HBO GO, Youtube, Amazon Prime i Hulu. Netflix: "Mank"

"Proces siódemki z Chicago"

"Pięciu braci"

"Ma Rainy: Matka Bluesa"

"Wyprawa na księżyc"

"Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych"

"Czego nauczyła mnie ośmiornica"

"Jakby coś, kocham was"

"Piosenka dla Latashy"

"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

"Elegia dla bidoków"

"Życie przed sobą"

"Niebo o północy"

"Biały tygrys"

HBO GO: "Kolektyw"

"Baranek Shaun Film. Farmageddon"

Amazon Prime: "Kolejny film o Boracie"

"One Night in Miami"

"Sound of Metal" Youtube: "Colette"

"A Concerto is a Conversation" Hulu: "Nomadland"

"Na rauszu"