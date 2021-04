Oscary 2021. Nagrody rozdane, czerwony dywan zwinięty

McDormand triumfuje Przypomnijmy najważniejszych laureatów: „Nomadland” Chloé Zhao to film drogi opowiadający o kobiecie, która po życiowej tragedii i stracie pracy zaczyna prowadzić życie nomada, odnajdując w nim nieznaną dotąd wolność. Statuetkę dla najlepszej aktorki otrzymała grająca główną rolę Frances McDormand, stając się drugą kobietą w prawie stuletniej historii Oscarów, która została nagrodzona w tej kategorii. Dla aktorki to już trzeci Oscar w karierze - wcześniej otrzymywała statuetki za role w filmach „Fargo” i „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”.

To od lat uświęcony sposób przekupywania wpływowych hollywoodzkich decydentów i bywalców, ale też pretendujących do sławy artystów. Kto je wręcza? Syndykaty firm żyjących z kina, dystrybucji filmów, produkcji sprzętu, angażu aktorów i tym podobnych usług. O wartości prezentów dla rekinów z branży niewiele wiadomo, przekazywane są bowiem dyskretnie w zaciszu gabinetów, ale prezenty dla aktorów są mniej sekretne.

Obowiązkowe upominki Tegoroczna gala różniła się od poprzednich, i to nie tylko ze względów pandemicznych. Nie było gospodarza wieczoru – statuetki przechodziły z rąk do rąk w tłumie celebrytów, a liczba obecnych na niej dziennikarzy i ekip telewizyjnych została zmniejszona. Wbrew wcześniejszym doniesieniom nie zlikwidowano tradycji wręczania upominków filmowym ViP-om. Co ciekawe – są dwa rodzaje podarunków: dla producentów i szefów studiów, oraz dla aktorów.

Jak pisze „Guardian”, tegoroczne upominki dla nominowanych do Oscara objęły m.in. konsultację ze specjalistą od liposukcji, sesje ze znanymi trenerami personalnymi, porady inwestycyjne, fikuśnego e-papierosa wykonanego z 24-karatowego złota, urządzenia – uwaga - „śledzące dla zwierząt domowych”, pobyt w luksusowym spa, a także wycieczkę na jedną ze szwedzkich wysp. Według Forbesa średnia wartość każdego pakietu to prawie 300 tys. dolarów. Tradycji stało się zadość.

Gdzie są maseczki?

W czasie tegorocznej gali rozdania Oscarów wiele osób nie nosiło maseczek ochronnych, co natychmiast stało się powodem spekulacji. Do tego stopnia, że przedstawiciele Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej poczuli się w obowiązku wyjaśnić z jakiego powodu.

Jak poinformował tygodnik „Variety", w poniedziałek rano w czasie spotkania na platformie Zoom rzecznik Akademii wyjaśnił, że wydarzenie to traktowane było „jako produkcja telewizyjna lub filmowa”, w związku z tym maski u osób, które występują przed kamerą, nie są konieczne. Inaczej było w czasie przerw reklamowych - wtedy uczestnicy ceremonii musieli maski założyć.

Maseczkowa histeria skłoniła nawet aktorkę Reginę King do wygłoszenia publicznie obrony organizatorów: „Jak oni to robią

Pomyślcie o tym jak o planie filmowym. Filmie o Oscarach z obsadą ponad 200 osób. Ludzie zostali zaszczepieni, poddali się testom, zostali przebadani i zdystansowani. Przestrzegamy wszelkich zasad bezpieczeństwa, które pozwolą nam wrócić do bezpiecznej pracy. Więc, jest jak na planie filmowym, kiedy kręcimy, mamy maski. Kiedy nie kręcimy, zakładamy maski. W porządku? Tak to robimy”.

Faktycznie, wbrew teoriom spiskowym, gala odbyła się w pełnym reżimie sanitarnym. Przed rozpoczęciem wydarzenia goście otrzymali specjalne „plany podróży”, które informowały, w jakich godzinach mogli wchodzić i wychodzić z budynku. Przed wejściem wszyscy uczestnicy mieli mierzoną temperaturę, a ponadto każdy z nich musiał wykonać co najmniej trzy testy na COVID-19 w dniach bezpośrednio poprzedzających ceremonię.