Oscary 2021. Branża wstrzymuje oddech. W niedzielę w nocy rozdanie najważniejszych nagród filmowych

Uczestnikami gali będą wyłącznie nominowani z osobami towarzyszącymi oraz prezenterzy, którzy wręczą nagrodzonym statuetki. Organizatorzy zapowiadają, że nie będzie to już „zwyczajne widowisko telewizyjne”, ale coś, co – jak głosi oficjalny komunikat producentów – ma „przywodzić na myśl film”. To nie pomyłka – gala ma swoich producentów. Są nimi Jesse Collins, Stacey Sher i Steven Soderbergh, którzy już ogłosili, że „są dumni, iż zebrali naprawdę kultową grupę gwiazd” w ramach prezentacji poszczególnych kategorii.

Tzw. część artystyczną Oscarów będzie można zobaczyć na żywo prosto z Dolby Theatre. To tam ekipa z wynajętych firm, żyjących z obsługi podobnych imprez, rozwinie czerwony chodnik, zapali reflektory i wpuści fotoreporterów (wykupienie reklamy na stronie głównej magazynu „Hollywood Reporter” w najgorętszym oscarowym okresie kosztuje ok. 100 tys. dolarów). W tyle, w specjalnie wydzielonym sektorze, staną w tym roku ekipy covidowe i prywatni, rzecz jasna suto opłacani medycy gwiazd.

Wszystko gotowe, ale pojawił się problem. Jak informuje branżowy magazyn „Variety", ogłoszenie przez organizatorów, że na ceremonii nie chcą łączeń z nominowanymi i przemów wygłaszanych przez zooma (jak to miało miejsce przy tegorocznych Złotych Globach), wzbudziło w branży „sprzeciw i konsternację”. „Damy z siebie wszystko, żeby zapewnić wam bezpieczny i przyjemny wieczór. Czujemy, że wirtualne łączenia mogłyby osłabić te wysiłki" – napisali organizatorzy w specjalnym oświadczeniu, ale już wiadomo, że gładkie słówka w żaden sposób nie wpłyną na co krnąbrniejsze gwiazdy.

Po co w ogóle są Oscary? Po to, aby miliony szaraków zasiadło przed telewizorami, żeby pogapić się na wybrańców losu, a zysk z reklam spłynął na konta globalnych korporacji. Ale do tego potrzebna jest odrobina dostojeństwa i celebry, a która – na wspomnianych już Złotych Globach - ulotniła się wraz z covidem niczym dobre imię Kevina Spacey’a.

Poza tym, zmienił się też galowy dress code. Wiele gwiazd zdecydowało się co prawda na eleganckie stroje, lecz nie był to oczywisty wybór. Jason Sudeikis, laureat Złotego Globa w kategorii Najlepszy aktor w serialu komediowym, pojawił się na gali w niechlujnym, rozciągniętym dresie, Jodie Foster zaś ubrana w piżamę. A że jest wojującą lesbijką, u boku zjawiła się jej oficjalna kochanka - Alexandra Hedison.

Co ciekawe, pandemia nie wpłynęła znacząco na ilość pieniędzy towarzyszącym Oscarom. Ceremonia, a właściwie jej przygotowanie kosztować będzie organizatorów ok. 50 mln dolarów (sam czerwony dywan, po którym przejdą gwiazdy, kosztuje prawie 25 tys.). Z kolei gala bardziej opłaca się samu miastu Los Angeles – zajmujący się finansami Wallet Hub’s szacuje, że dzięki Oscarom Miasto Aniołów zalicza roczny wzrost gospodarczy na poziomie ok. 150 mln dolarów.

Hollywood musi jednak wydać ok. 100 mln dolarów na akcje promujące galę w sezonie premierowym, do czego dodać należy wydatki ponoszone są ze względu na szacownych gości uroczystości. Każdy z zaproszonych gości otrzymuje torbę z upominkami. Jeden zestaw podarunków kosztował dwa lata temu ok.100 tys. dolarów, a w zeszłym już ok. 260 tys. dolarów.

Ale to nic w porównaniu z wydatkami reklamodawców. 30-sekundowa reklama w czasie transmisji na żywo z gali to koszt od 2,5 do 3 mln. Wbrew pozorom, nie jest to rekord - 30 sekund reklam w czasie Super Bowl w 2019 r. kosztowało aż 5 mln. Stacja ABC, która jako jedyna ma prawa do transmisji Oscarów na żywo, zarobiła rok temu ok. 130 mln.

Spore koszty ponoszą też gwiazdy stąpające po czerwonym dywanie. One, a właściwie ich menadżerzy też muszą swoje wydać, a ich kreacje nierzadko idą w miliony. W 2014 r. suknia Cate Blanchett warta była ponad 18 mln. Dużo? Jeśli traktuje się to jako artystyczną inwestycję – nie. Aktor lub aktorka może przy kolejnych rolach wynegocjować nawet o 20 proc. wyższą pensję, jeśli może pochwalić się dopiero co zdobytym Oscarem. Gaża Natalie Portman, po nagrodzonej roli w filmie „Czarny Łabędź” w 2015 r., wzrosła z 5-6 do nawet 10 mln dol. za film.