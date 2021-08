Orzeczenie TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Morawiecki: Odpowiedź jest przygotowana i do końca dnia zostanie przekazana do KE

W poniedziałek mija termin na odpowiedź polskiego rządu w sprawie lipcowego orzeczenia TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej oraz niezgodności systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce z unijnym prawem.

– Taka odpowiedź jest przygotowana i do końca dnia zostanie dzisiaj w odpowiednim czasie oczywiście przekazana do Komisji Europejskiej - mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Nie upubliczniamy tej informacji w mediach, ponieważ dobrą zasadą jest, żeby adresat najpierw mógł zapoznać się z tym co w naszej odpowiedzi się znajduje - dodał.

Ryzyko środków tymczasowych

Poniedziałek to termin wyznaczony przez Komisję Europejską, a niezastosowanie się do niego będzie miało konsekwencje. Jeśli Komisja uzna, że rząd Polski nie wywiązał się z żądania lub działania są niewystarczające, zostanie wysłany pozew do TSUE z prośbą o zastosowanie środków tymczasowych. Środkiem tymczasowym będą kary finansowe za każdy dzień zwłoki w niewykonywaniu orzeczenia TSUE.