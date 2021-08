Orzeczenie TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dzisiaj mija termin na odpowiedź polskiego rządu

W poniedziałek mija termin na odpowiedź polskiego rządu w sprawie lipcowego orzeczenia TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej oraz niezgodności systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce z unijnym prawem.

Jest to czas wyznaczony przez Komisję Europejską, a niezastosowanie się do niego będzie miało konsekwencje. Jeśli Komisja uzna, że rząd Polski nie wywiązał się z żądania lub działania są niewystarczające, zostanie wysłany pozew do TSUE z prośbą o zastosowanie środków tymczasowych. Środkiem tymczasowym będą kary finansowe za każdy dzień zwłoki w niewykonywaniu orzeczenia TSUE.

- Wysłaliśmy do Polski list z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób stosuje środki tymczasowe i niedawne orzeczenie TSUE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej – informowała wtedy szefowa KE Ursula von der Leyen. Jak dodawała "KE nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z traktatów".