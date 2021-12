„Orwell by tego nie wymyślił”. O współczesnej edukacji rozmawiamy z Marzeną Żylińską – założycielką Budzącej się Szkoły

Czym jest Budząca się Szkoła?

Jest to oddolny ruch zmiany systemu edukacji i próba uaktywnienia nauczycieli, zaproszenia ich do aktywności. W naszej kulturze, w której wszyscy funkcjonujemy, mamy małe poczucie sprawstwa. Bardzo lubimy narzekać, mówimy co nie działa i dlaczego nie działa, a nie wierzymy w to, że my możemy coś zmienić. A możemy.

Do mnie w pewnym momencie dotarło, że system to my, a nie przepisy. Zgodnie z prawem nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia jednej oceny cyfrowej w ciągu roku szkolnego. To daje nauczycielom ogromną autonomię, z której kompletnie nie korzystamy.