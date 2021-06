Orły Górskiego. W "Naszej Historii" piszemy o faktach mało znanych, ukrytych, przemilczanych dotyczących piłkarzy

Orły Sousy sprawiły się na Euro 2020 na miarę swoich możliwości. To temat współczesny. Ale w naszej historii mieliśmy też inne piłkarskie gwiazdy, orły Piechniczka, Janasa, Beenhakkera, Nawałki. Najsłynniejsze były orły Górskiego. To tego trenera i tę ekipę najbardziej wspominamy. Słynne powiedzonka pana Kazimierza: „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni”, „Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”, które wypowiadał z charakterystycznym lwowskim „zaśpiewem”. A jego podopieczni? Deyna, Lato, Szarmach, Gadocha, Gorgoń, Lubański, Tomaszewski – to tylko niektóre ze świetnie kojarzonych do dziś nazwisk piłkarzy.

Do ich sukcesów wracamy z łezką w oku, o nich też piszemy w lipcowym numerze „Naszej Historii”. Ale piszemy o faktach mało znanych, ukrytych, przemilczanych. Jan Banaś np. urodził się w 1943 r. w Berlinie jako Heinz Dieter Banas – jego ojciec był Niemcem, a matka Polką – jak pisze w tekście dla „Naszej Historii” wybitny historyk dr Grzegorz Majchrzak. Opowiadamy o niełatwym często życiu orłów Górskiego w PRL-u, rozpracowywaniu, a niekiedy innych związkach z komunistycznymi służbami specjalnymi. Bo „Nasza Historia” nie boi się ciekawych, ale też trudnych tematów.

Tadeusz Płużański, redaktor naczelny miesięcznika „Nasza Historia”