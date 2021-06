„ORLEN w ruchu” - pierwszy format sklepowo-gastronomiczny paliwowego potentata OPRAC.: red.

PKN ORLEN otworzył pierwszy format sklepowo-gastronomiczny pod marką „ORLEN w ruchu” w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 26. Do końca roku w największych polskich miastach powstanie kolejnych 40 punktów, a w sumie będzie ich około 900. Do 2030 roku koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie.