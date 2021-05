Orlen rozbuduje petrochemiczny Zakład Produkcyjny w Płocku

Według komunikatu prasowego opublikowanego przez spółkę, "na inwestycji PKN ORLEN skorzysta również Grupa LOTOS, która będzie dostarczać produkty naftowe do produkcji petrochemikaliów. Korzyści odniesie także Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa Kompleksu Olefin oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN ORLEN wzrośnie o ok. 380 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł".

Ponadto "realizacja inwestycji oznacza istotny krok w kierunku wzmocnienia segmentu petrochemicznego Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na początek 2025 roku, wówczas docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19%. To ważne w kontekście zmniejszającego się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego do 2050 r. wzrostu aż o ok. 80% na wysokomarżowe petrochemikalia".