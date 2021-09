„Orlen dla strażaków”. Premier Mateusz Morawiecki: To elita społeczności

- Teoretycznie każdy może zapisać się do Ochotniczej Straży Pożarnej, być jej częścią. Ale żeby tak się stało trzeba człowieka, który dysponuje pewnymi cechami osobowości. Pewnymi specyficznymi cechami, takimi jak: hart ducha, cierpliwość, wytrwałość, wyrozumiałość, dyscyplina, gotowość do niesienia pomocy, bezinteresowność, wiara w to, że warto się trudzić. I to dlatego dla mnie druhowie strażacy to elita lokalnej społeczności. To wspaniali reprezentanci, którzy nie tylko godnie reprezentują tradycję, ale to także ci, którzy dzisiaj budują lokalną tkankę, budują jedność i integralność – mówił.