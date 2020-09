Orlen bierze Lotos. Jakie konsekwencje może nieść taka fuzja?

– W Orlenie podejmujemy decyzje i patrzymy perspektywicznie. Akwizycje, których dokonujemy są nie po to, żeby zaspokoić czyjeś ambicje, ale są bardzo ważne dla całej gospodarki – Onet cytuje słowa prezesa PKN Orlen.

Robert Śleszyński z PKN Orlen zapewniał, że sprzedaż stacji Lotosu odbędzie się na zasadzie wymiany.

- To budzi emocje, ale partnerzy z którymi rozmawiamy, oferują nam coś w zamian. Traktowałbym to jako potencjał, a nie zagrożenie. Za kilka miesięcy będziemy wiedzieć, jak to partnerstwo będzie wyglądać i wszyscy ci, którzy dzisiaj kontestują ten proces, będą mogli się odnieść do faktów, a nie dyskutować na poziomie strachów - mówi Onetowi.

