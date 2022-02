Orkan Eunice w Polsce. Co dalej z silnym wiatrem? Premier apeluje: Zostańcie w domach

IMGW podaje, że porywy wiatru od zachodu Polski powoli słabną. W kolejnych godzinach na pozostałym obszarze kraju też już nie będzie aż tak mocno wiać. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Wybrzeżu Zachodnim został obniżone z 3 na 1 stopień (porywy do 90 km/h, następnie do 75 km/h).

Wichura w Warszawie nie odpuszcza. Orkan Eunice wyrządza wiele zniszczeń w całej Polsce, ucierpiała też stolica. Zaledwie od północy do 6 rano strażacy interweniowali w woj. mazowieckim aż 116 razy.…

Premier: Apeluję: zostańcie w domach!

Na dzisiejszą sytuację pogodową zareagował premier Mateusz Morawiecki. Przestrzegł w mediach społecznościowych przed wychodzeniem z domu.

"Wszyscy widzimy co się dzieje za oknami naszych domów. Przez Polskę przechodzi orkan Eunice, który z ogromną siłą uderza we wszystko, co spotyka na swojej drodze. ‼️ Apeluję: zostańcie w domach! ‼️" - napisał premier.