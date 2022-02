Orkan Eunice przeszedł przez Polskę. Co czeka nas dzisiaj?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od zachodu nad Polskę nasunęła się strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Opady będą na ogół słabe i przelotne.

Będzie dość ciepło. Temperatura wyniesie od 2°C na północnym wschodzie kraju, około 5°C w centrum, do 10°C na południowym zachodzie.

Nie czeka nas już powtórka z wczorajszego dnia, ale miejscami wiatr wciąż będzie bardzo silny. Wiatr umiarkowany i dość silny spodziewany jest na południu Polski, w porywach do 80 km/h. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 100 km/h, a w Sudetach do 110 km/h.

W wyższych partiach Sudetów wraz z porywistym wiatrem mogą tworzyć zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące silnego wiatru obowiązuje już tylko w południowej części kraju.