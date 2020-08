Organizacje społeczne krytykują zniesienie odpowiedzialności urzędników. Ziobro: Ustawa zdecydowanie idzie zbyt daleko

Projekt nowelizacji od początku krytykowali posłowie opozycji, teraz do tej krytyki przychyliły się organizacje społeczne. W dokumencie opublikowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wyrażają one „stanowczy sprzeciw” dla ustawy PiS. Instytucje podkreślają, że jeżeli nowe przepisy wejdą w życie przedstawiciele władzy (politycy i urzędnicy) będą „mogli przez nieokreślony czas liczyć na bezkarność za wszelkie bezprawne działania, które będą mieć faktyczny lub tylko pozorny związek z walką z pandemią i innymi chorobami zakaźnymi”.

„Rozumiemy, że trwający, bezprecedensowy kryzys zdrowotny i gospodarczy wymaga przedsięwzięcia niekonwencjonalnych środków umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji. Jednak zastosowanie takich nietypowych rozwiązań musi mieścić się w granicach konstytucji. A ta obliguje rządzących do zachowania zasad legalizmu, przejrzystości oraz zaufania obywatela do państwa” – czytamy w piśmie.

Ziobro: Ustawa idzie zdecydowanie zbyt daleko

Co ciekawe przeciwni wprowadzaniu w życie przepisów znoszących odpowiedzialność urzędników za działania w czasie epidemii są także członkowie rządu. Skrytykował je minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. - Jestem przeciwny temu przepisowi, tak samo Solidarna Polska. Uważamy że to jest zbyt daleko idące wyłączenie odpowiedzialności karnej osób. Zwłaszcza że sytuacja COVID-u jest jaka jest, ale nie jest już dla nas wielkim zaskoczeniem - więc pewne przepisy, które wyłączały odpowiedzialność karną, zostały wprowadzone, natomiast tak szerokie ujęcie, jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, mamy co do niego bardzo poważne wątpliwości – mówił w poniedziałkowy wieczór na antenie Polsat News.

Ziobro dodał, że przedstawiciele jego ugrupowania są gotowi rozmawiać w sprawie ustawy ze swoimi koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy, ale na razie Solidarna Polska „jest krytycznie nastawiona do tej propozycji”. - Dlatego, że uważamy, iż wyłączenie odpowiedzialności karnej za wszelkie przestępstwa idzie zdecydowanie zbyt daleko – stwierdził minister.