Organizacja niedoszłych wyborów kopertowych odbyła się bezprawnie- ma wynikać z raportu NIK do którego dotarł Onet

Onet miał uzyskać dostęp do "nieopublikowanego końcowego dokumentu z kontroli, jaką NIK przeprowadził w instytucjach państwowych, ministerstwach oraz spółkach skarbu państwa w związku z organizacją tzw. wyborów kopertowych na urząd prezydenta RP w maju 2020 r.".

Jak podaje portal, Najwyższa Izba Kontroli miała "negatywnie ocenić cały proces przygotowania wyborów". - W okresie od 16 kwietnia do 9 maja 2020 r. brak było podstawy prawnej do wydania decyzji polecającej przeprowadzenie powszechnych wyborów w trybie korespondencyjnym. W tym stanie rzeczy wydanie decyzji z 16 kwietnia 2020 należało ocenić negatywnie- czytamy we fragmencie raportu końcowego Izby cytowanym przez portal.

Onet powołując się na dokument wskazuje, że "kluczowe decyzje w procesie organizacji tzw. wyborów kopertowych wydawali premier Morawiecki oraz szef KPRM Michał Dworczyk".

Z raportu ma także wynikać, że NIK ma zastrzeżenia do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina. Zastrzeżenia mają dotyczyć również Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.