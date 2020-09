Orędzie Ursuli von der Leyen: o walce z koronawirusem, wspomaganiu rynków pracy i łamaniu praw człowieka i sankcjach

Szefowa Komisji Europejskiej skupiła się też na gospodarce, podkreślając, że nadal potrzebuje ona wsparcia. Zwróciła uwagę na to, że w tym trudnym okresie po raz pierwszy Europa wprowadziła własne narzędzia, które uzupełniają krajowe instrumenty fiskalne. To niezwykły moment w historii Unii – mówiła.

Bardzo dużo miejsce poświęciła sprawom zdrowotnym oraz obrony miejsc pracy. Przypomniała, że to nie koniec walki z pandemią, to dopiero początek,

Dlatego Komisja Europejska chce zwiększyć z obecnych 40 proc. cele redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc.

Von der Leyen mówiła też, że 20 proc. z 750 mld euro funduszu odbudowy gospodarki po koronawirusie przeznaczy się na inwestycje cyfrowe Jej zdaniem, to idealny czas na inwestowanie w technologie w całej UE.