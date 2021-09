Orędzie o stanie Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen m.in. o pandemii, praworządności i migracji. "Trwa atak hybrydowy na Europę"

- Ponad 70 procent dorosłych w UE jest w pełni zaszczepionych. Jako jedyni podzieliliśmy się po połowie z resztą świata szczepionkami, które wyprodukowaliśmy. Mieszkańcom Europy dostarczyliśmy ponad 700 milionów dawek, a kolejne ponad 700 milionów przekazaliśmy ponad 130 krajom w innych częściach świata. Osiągnęliśmy to jako jedyny region na świecie. Pandemia to maraton, a nie sprint. Oparliśmy się na nauce. Nie zawiedliśmy Europy. Nie zawiedliśmy świata. Postąpiliśmy właściwie, ponieważ postąpiliśmy po europejsku. I udało się! - stwierdziła von der Leyen podkreślając jednocześnie, że walka "z największym od stu lat" kryzysem zdrowotnym jeszcze się nie skończyła. W związku z tym powołany zostanie nowy Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Kryzys Zdrowotny (HERA), który ma chronić UE przed podobnymi zagrożeniami w przyszłości.

Szefowa Komisji Europejskiej rozpoczęła swoje przemówienie pod hasłem "Wzmocnić duszę Unii" od oceny sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Podkreśliła, że walka z koronowirusem była wspólnym przedsięwzięciem instytucji unijnych oraz wszystkich państw członkowskich, co pozwoliło na przeprowadzenie skutecznej akcji szczepionkowej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej sporo czasu poświęciła również bezpieczeństwu Europy, nawiązując zarówno do sytuacji w Afganistanie, jak i do działań prowadzonych przez Białoruś przy wschodnich granicach UE. Von der Leyen zapowiedziała m.in. wypracowanie do końca roku nowej wspólnej deklaracji UE z NATO. Zdaniem szefowej KE Unia potrzebuje jednak także większej samodzielności w zakresie bezpieczeństwa, czemu miałoby służyć zawiązanie Europejskiej Unii Obrony.