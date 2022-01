Ordo Iuris o spektaklu "Radio Mariia": Wolność artystyczna nie jest nieograniczona

Instytut Ordo Iuris zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku ze spektaklem "Radio Mariia" w Teatrze Powszechnym. Organizacja twierdzi, że mogło dojść do przestępstwa obrazy uczuć religijnych i znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej. - Wolność słowa czy wolność artystyczna nie jest nieograniczona - mówi w rozmowie z polskatimes.pl adwokat Magdalena Majkowska z Ordo Iuris. Uzyskaliśmy również stanowisko Teatru Powszechnego w tej sprawie.

Sceny pojawiające się w spektaklu "Radio Mariia" w reżyserii Rozy Sarkisian, który można zobaczyć na deskach Teatru Powszechnego, są bardzo kontrowersyjne. Sztuka przedstawia Polskę, w której kościoły katolickie zostają zniszczone, świątynie i miejsca kultu zamieniają się w obiekty rozrywkowe, a wierni są prześladowani przez organy ścigania i wystawiane są za nimi listy gończe. Podczas jednej ze scen, do kosza na śmieci wyrzucane są krzyże, święte obrazy, portrety papieża i figura Chrystusa.



- Przygotowujemy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wystawieniem w Teatrze Powszechnym spektaklu "Radio Mariia". W najbliższych dniach wyślemy je do prokuratury - potwierdza w rozmowie z polskatimes.pl adwokat Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris.



Pytana o powody tak zdecydowanego kroku w tej sprawie, podkreśla, że reakcja karna jest potrzebna, aby pokazać osobom, które popełniają przestępstwa motywowane nienawiścią, że poniosą konsekwencje swoich czynów.



Rośnie liczba przestępstw na tle religijnym



- W ostatnim czasie, w bardzo drastyczny sposób wzrosła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym, o czym świadczy chociażby rosnąca ilość takich zgłoszeń wpływających do Instytutu Ordo Iuris - stwierdziła mec. Majkowska.



- Są to nie tylko obrazoburcze spektakle, takie jak "Klątwa", "Diabły", czy teraz właśnie "Radio Mariia", niszczenie figur świętych, fasad świątyń, ścinanie krzyży, demolowanie przydrożnych kapliczek czy zakłócanie przebiegu nabożeństw, ale także, co jest najbardziej niepokojące, mamy ostatnio do czynienia z fizycznymi atakami na osoby duchowne - podkreśliła.



- W związku z tym reakcja karna w przypadku wszystkich tego rodzaju czynów jest bardzo istotna. Jeśli nie będziemy reagować, pojawią się naśladowcy. Brak realnej perspektywy poniesienia odpowiedzialności prawnej za czyny poprzedników będzie ośmielał kolejne osoby - zaznaczała.



Wolność artystyczna?



Dopytywana w tym kontekście o wolność słowa czy wolność artystyczną, podkreśla, że również one mają swoje granice.



- Wolność słowa czy wolność artystyczna nie jest nieograniczona. Są granice i tymi granicami jest między innymi poszanowanie czyjeś wolności, w tym przypadku poszanowanie wolności sumienia czy wyznania - stwierdziła mec. Majkowska.



Stanowisko Teatru Powszechnego



O stanowisko w sprawie spektaklu poprosiliśmy również rzecznika prasowego Teatru Powszechnego Mateusza Węgrzyna. W odpowiedzi otrzymaliśmy komunikat, w którym podkreślono, że w tym przypadku nie może dochodzić do obrazy uczuć religijnych.



"Spektakl w reżyserii Rozy Sarkisian jest futurystyczną opowieścią z roku 2037. To radykalna fantazja społeczna o wyraźnym charakterze satyrycznym, czerpiąca z konwencji science fiction i performansu. Twórczynie i twórcy, kreując scenariusze przyszłości, odnieśli się do powszechnie znanych nadużyć hierarchów polskiego Kościoła katolickiego: tuszowania pedofilii klerykalnej, homofobicznej i mizoginicznej mowy nienawiści oraz niebezpiecznego połączenia władzy kościelnej z władzą państwowo-partyjną i mediami rządowymi. W dalszej kolejności zapytali, jak te szkodliwe zjawiska mogą wpłynąć na zachowania społeczne za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat" - czytamy w komunikacie.



"Spektakl ten, jako i jako dzieło teatralne z samego założenia i w swej głębokiej istocie jest przede wszystkim fikcją artystyczną, posługuje się metaforami, symbolami i ironią, aktorzy grają w nim stworzone w czasie wielu prób role i używają rekwizytów teatralnych, a z kolei budynek teatru od ponad 70 lat jest miejscem spotkania widzów ze sztuką, nie zaś miejscem sprawowania kultu religijnego. W tym przypadku nie może więc dochodzić do obrazy uczuć religijnych albo znieważenia przedmiotów czy miejsca kultu" - podkreślono.



"Spektakl jest integralną całością artystyczną, dlatego nie należy wyjmować z kontekstu i oceniać jedynie jego poszczególnych fragmentów. Pragniemy także przypomnieć, że art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu obywatelowi nie tylko wolność twórczości artystycznej, ale także wolność korzystania z dóbr kultury" - zaznacza rzecznik Teatru Powszechnego.

