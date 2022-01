Orban chce dla Węgier więcej gazu z Rosji. Pojedzie do Putina

Węgry - członek Unii Europejskiej i NATO - podpisały we wrześniu 2021 roku nową 15-letnią umowę gazową z Gazpromem, na mocy której rosyjski państwowy gigant gazowy zobowiązał się do przesyłania na Węgry 4,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie – i to rurociągami omijającymi Ukrainę. Za co zresztą Kijów ostro krytykuje rząd w Budapeszcie.

W piątek w rozmowie z publicznym Radiem Kossuth, Orban mówi, że na tym nie koniec. - Chciałbym zwiększyć ilość gazu, który ma być dostarczany na Węgry z poziomu uzgodnionego w rosyjsko-węgierskim kontrakcie gazowym - powiedział polityk nie ukrywający bardzo dobrych relacji z przywódcą Rosji. Dodał, że będzie dążył do wzmocnienia współpracy z Rosją w przemyśle spożywczym, turystyce i badaniach kosmicznych.