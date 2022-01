Optymistyczne słowa ministra zdrowia. „Wzrost zakażeń koronawirusem jest przejściowy” OPRAC.: Lidia Lemaniak

Fot. Malgorzata Genca / Polska Press

„Ostatnie wzrosty zakażeń mają miejsce przy malejącej wynikowości testów, która w tej chwili jest na poziomie zbliżonym do 15%. Wskazuje to że mamy do czynienia z przejściowym zwiększeniem zakażeń a nie zmianą dotychczasowego trendu” – przekazał minister zdrowia, Adam Niedzielski.