Opozycyjna wojenka podjazdowa, czyli dokąd zmierzasz, Lewico? [ANALIZA]

Opozycja, przynajmniej ostatnio, trzyma się razem: chce sejmowej komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić sprawę systemu szpiegowskiego Pegasus, żąda od obozu władzy stanowczej walki z pandemią i inflacją, chce odrzucenia przez Sejm nowelizacji prawa oświatowego. Ale od czasu do czasu dochodzi na niej do zgrzytów; większość dotyczy Lewicy, bo albo ktoś się na niej kłóci, albo ktoś ją, jak twierdzą sami zainteresowani, bez powodu obraża.

W tym drugim przypadku chodzi oczywiście o Donalda Tuska, który już kilka razy zadał publiczne pytanie, czy aby Lewica na pewno chce odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość, czy może raczej chce z nim współrządzić.

I tak, nie dalej jak tydzień temu podczas briefingu w Zambrowie lider Platformy Obywatelskiej powiedział wprost: Zadaję pytanie, czy fakt, że Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi aparatczykami na atakach na inne partie opozycyjne, na mnie, na PO, czy to jest do zaakceptowania? I czy to oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy pana Czarzastego z Kaczyńskim także po następnych wyborach, co zmarnowałoby wysiłek i nadzieję milionów Polaków?