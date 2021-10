Opozycja składa wniosek o powołanie komisji śledczej ws. zarzutów Banasia wobec prokuratury

– Cała opozycja składa wniosek w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań prokuratora generalnego oraz podległych mu organów prokuratury wobec możliwości wymuszenia zeznań obciążających prezesa NIK – oświadczył podczas konferencji prasowej szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że złożenie wniosku wynika z „dbania o przejrzystość funkcjonowania państwa”.

- To nie jest wniosek w sprawie obrony kogokolwiek, oprócz obrony niezależności kontrolerów NIK. Chcemy, żeby sejmowa komisja śledcza, bo nie wierzymy w bezstronność prokuratury, zbadała sytuację, w której mogło dochodzić do wywierania wpływów, nacisków, zeznań, które uniemożliwiłyby funkcjonowanie niezależnej NIK – stwierdził szef ludowców.

- Ta współpraca to jest coś naturalnego. Dzisiaj składając podpisy pod tym wnioskiem klub Koalicji Obywatelskiej pokazuje, że to jest najlepsza droga do tego, żeby nasi wyborcy - wszyscy, bez względu na to, na jakie opozycyjne ugrupowanie chcą głosować - wiedzieli i mieli pewność, że w tych fundamentalnych dla ustroju Polski sprawach, ale również w tych fundamentalnych dla funkcjonowania państwa polskiego sprawach, zawsze opozycja może mówić jednym głosem – mówił z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego PO Borys Budka.