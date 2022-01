Opozycja razem czy osobno? Najnowszy sondaż IBRiS. Większość Polaków ma już odpowiedź

Mimo że wybory parlamentarne mają odbyć się jesienią 2023 roku, to co jakiś czas mówi się o możliwości przeprowadzenia przedterminowego głosowania. Z tego powodu coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące opozycji i tego, jak powinna pójść do wyborów.

IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków, w jakiej - ich zdaniem - konfiguracji opozycja (tzn. KO, Lewica, Polska 2050 i PSL - bez Konfederacji) powinna stanąć do najbliższych wyborów, aby zyskać największe szanse na pokonanie PiS.

Z sondażu wynika, że zdecydowana większość Polaków, bo aż 63 proc., opowiedziało się za zjednoczonym blokiem opozycyjnym, w ramach którego na jednej liście znaleźliby się przedstawiciele wszystkich wymienionych wyżej ugrupowań.

20 proc. ankietowanych uważa, że skuteczniejszy będzie osobny start wszystkich formacji, zaś 17 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".