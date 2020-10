Opozycja pyta policję o wizytę Czarnka w szpitalu. Karczewski: Nie nastąpiło żadne naruszenie zasad

O postawę Czarnka zapytany został na antenie Radia Plus senator PiS Stanisław Karczewski. - W każdym szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin, natomiast w sytuacjach ekstremalnych, trudnych, wydaje się indywidualne zgody i to bez względu na to czy ktoś jest byłym wojewodą czy przyszłym ministrem – mówił polityk.

Szpital przyznał, że na jego terenie obowiązuje zakaz odwiedzin, dodano jednak, że odwiedziny są możliwe w „szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tym razem szpital uzasadniał cel wizyty tym, że babcia Czanka była w ciężkim stanie. Co więcej okazało się, że pacjenci i personel szpitala zakażeni zostali koronawieusem. Szpital w wydanym oświadczeniu zaprzeczył jednak, że to poseł PiS był źródłem koronawirusa na oddziale.

Przyszły minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w sobotę odwiedził babcię w szpitalu w Lublinie, mimo zakazu odwiedzin – donosi „Gazeta Wyborcza”. Dwa dni po wizycie polityk poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Czarnek potwierdza fakt wizyty w szpitalu, zapewnia jednak, że odbyła się ona zgodnie „z procedurami, w pełnym reżimie sanitarnym", a on sam nie miał wówczas jeszcze objawów COVID-19.

Karczewski zapytany, czy słyszał „o matkach wcześniaków, które tygodniami nie widzą swoich dzieci”, odpowiedział: - Słyszałem, słyszałem… Była sytuacja trudna, odwiedził swoją babcię absolutnie przestrzegając wszystkich zasad.

Dopytywany, czy wszyscy Polacy mogą w szpitalach odwiedzać swoich bliskich, senator - który jest także lekarzem - odpowiedział, że on sam, kiedy jest na dyżurze, a „sytuacja jest trudna, ludzie wchodzą do szpitala”. - To ludzkie i humanitarne. Wchodzi żona, wchodzi ojciec, dzieci – mówił.

Na sugestię, że można jednak odnieść wrażenie, iż zakazy są dla wszystkich, a dla polityków PiS to co najwyżej sugestia, senator stwierdził, że w przypadku Czarnka „nie nastąpiło żadne naruszenie zasad”. - Była zgoda i tak dalej. Nawet jeśli jest jakiś jeden przypadek to nie rzutuje na całość. Politycy PiS chodzą w maseczkach… Nie mówmy o politykach, nie wbijajmy sobie szpilek politycznych – skwitował.