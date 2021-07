Opozycja po powrocie Tuska. Co czeka Platformę, Lewicę i Polskę 2050? [ANALIZA]

Powrót Donalda Tuska do polityki w roli lidera Platformy Obywatelskiej to wydarzenie, które nie pozostanie bez wpływu na kształt opozycyjnej strony sceny politycznej. Wydaje się, że Tuskowi będzie łatwo spełnić te pierwsze, całkiem ratunkowe, cele, które przed nim stoją - a są nimi konsolidacja partii i jej elektoratu i odzyskanie przez PO pierwszego miejsca na opozycji. W pierwszym sondażu (IBRiS dla Wydarzeń Polsatu) po zmianie warty w PO, Platforma już wysunęła się przed Polskę 2050 Szymona Hołowni - wiele wskazuje na to, że ten stan rzeczy może się przez jakiś czas utrzymywać. Tymczasem to właśnie utrata pozycji najsilniejszej partii opozycyjnej była tym, co w ostatnich czasach bolało polityków Platformy najbardziej - i zarazem jednocześnie przyczyną i skutkiem kolejnych kłopotów PO.

Obecnie więc to właśnie Polska 2050 jest partią, która podlega największej presji ze strony Platformy. Żeby jednak Platforma mogła pójść dalej, Tusk i jego partia nie mogą zadowolić się samym przeskoczeniem ugrupowania Hołowni w sondażach. PO musi sobie skonstruować taką ofertę, która pozwoli tej partii nie tylko odzyskiwać straty z ostatnich miesięcy i lat, ale i poszerzać bazę społecznego poparcia, tak by móc rzucić realne wyborcze wyzwanie Prawu i Sprawiedliwości. Im lepiej będzie to Platformie wychodziło, tym większym zagrożeniem może ona stawać się również dla lewicy. Do tego trzeba jednak konieczne byłoby wyjście daleko poza granice retorycznej treści pierwszych wystąpień Tuska i jednocześnie nowe ustawienie relacji w partii.