Opozycja pisana na nowo. Krajobraz po bitwie Platformy z Lewicą

Na opozycji miało miejsce prawdziwe trzęsienie ziemi, dawno nieoglądane po tej stronie sceny politycznej. Właśnie opada kurz po ponad tygodniowej batalii, jaka rozegrała się między Lewicą a Koalicją Obywatelską o postawę wobec ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. Zostawmy emocje, odłóżmy uprzedzenia - i przyjrzyjmy się temu, co tak naprawdę się na opozycji wydarzyło. Pomogą nam w tym politolog profesor Rafał Matyja i badacz opinii publicznej, szef sondażowni IBRiS Marcin Duma.

Nad okopami właśnie znów zaległa cisza. Wstępne rachunki zysków i strat – w oparciu o sondaże – wskazują rzecz na pierwszy rzut oka zaskakującą - otóż żadna z walczących na opozycji stron nie uzyskała ani, nie straciła ani piędzi ziemi. O pewnych raczej doraźnych korzyściach może mówić PiS, który dzięki wojnie na opozycji mógł odetchnąć z ulgą, bo uwaga mediów przestała się skupiać wokół problemów związanych z koalicyjnymi napięciami i postawą Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Pewien wzrost odnotowała natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni, która w opozycyjnej wojnie praktycznie nie wzięła udziału, wykazując wobec niej moralnie wyniosłe desinteressement okraszone niejednym zdaniem o polskiej racji stanu. W sondażach 0:0

Pierwszy sondaż po opozycyjnej wojnie o EFO przeprowadziła pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski: - Badanie odbyło się już po przejściu całego sporu przez fazę apogeum. Jeśli chodzi o pozycję Platformy i Lewicy, nie stało się w zasadzie nic. Platforma wprawdzie symbolicznie osłabła o jeden punkt procentowy – ale to zdecydowanie kwestia trendu, w jakim ta partia się znajduje, a nie jakichś bardziej doraźnych strat. Lewica ma wynik bez większych zmian w porównaniu z większością poprzednich badań. Wzrost poparcia o 3 punkty procentowe, czyli już istotny, odnotowała natomiast Polska 2050, co świadczy o tym, że strategia przyglądania się całej batalii z ukrycia, okazała się całkiem opłacalna - mówi Marcin Duma, badacz opinii publicznej, szef IBRiS i United Surveys.

Czy to znaczy że ani PO, ani Lewica sondażowo nic zyskały i nic nie straciły, to dowód na to, że nic się wielkiego nie wydarzyło? O nie, wręcz przeciwnie.

Relacje na opozycji zmienią się w sposób raczej trwały. Na pierwszym, taktycznym, poziomie bitwy lewicowo-platformerskiej, chodziło bowiem o sposób postępowania wobec ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. Na poziomie drugim jednak o sprawy znacznie ważniejsze – o samą strategię funkcjonowania opozycji w warunkach drugiej kadencji PiS i o pytanie, czy „odsunięcie PiS od władzy” powinno być dla niej celem samym w sobie, celem uświęcającym wszelkie możliwe środki i zwalniającym z trudnych pytań o to, jak miałaby być urządzona przyszła Polska. Był też wreszcie poziom trzeci – na którym ważyły się losy dotychczasowej dominacji Platformy na opozycji.

Wielki błąd Platformy

- Profesorowi Geremkowi przypisuje się maksymę według której, kiedy w polityce jest zbyt cicho, powstaje znakomita okazja, by podramatyzować, ale za to gdy mamy do czynienia z realnym politycznym dramatem, to znacznie rozsądniej jest go wyciszyć. Platforma miała wiele możliwości, by ten dramat wyciszyć, ale wybrała drogę oskarżania Lewicy o zdradę i ostatecznie skupiła wszystkie reflektory na swojej własnej, bardzo mało czytelnej logice działania w tej sprawie – mówi politolog, profesor Rafał Matyja.

Decyzja Lewicy o wsparciu PiS w głosowaniu w sprawie ratyfikacji europejskiego funduszu odbudowy w zamian za spełnienie listy warunków przedstawionych rządowi wywołała najpierw bardzo gwałtowną reakcję Platformy Obywatelskiej i jej zaplecza w mediach i mediach społecznościowych, a ostatecznie skutkowała przyjęciem przez PO dość osobliwego rozwiązania, jakim było wstrzymanie się od głosu podczas przyjmowania ratyfikacji przez Sejm. Osobliwego, bo w sferze deklaracji to przecież Platforma Obywatelska jest tą najbardziej proeuropejską ze wszystkich partii na polskim rynku politycznym.

Tym razem jednak nawet i tę proeuropejskość trzeba było chwilowo złożyć na ołtarzu bieżącej wojny. Zdarzyło się bowiem coś z punktu widzenia Platformy absolutnie alarmującego i wymagającego rzucenia do obrony murów wszystkich dostępnych sił. Lewica mianowicie pozwoliła sobie na podważenie dominującej roli Platformy Obywatelskiej na opozycji. Zamiast czekać z Platformą na cud w postaci upadku koalicji rządzącej w wyniku sprzeciwu Zbigniewa Ziobry wobec ratyfikacji EFO – który to cud marzył się części polityków PO i tuzów z medialnego i intelektualnego zaplecza tej partii, Lewica postanowiła pokazać swym wyborcom, że może spróbować gry na własnych warunkach. I że by „odsunąć od władzy PiS” nie postawi na szali wartości europejskich i miliardów złotych dla Polski. Lewicowa insurekcja

- Lewica zrobiła coś podobnego chyba po raz pierwszy od czasów utraty władzy przez SLD. Zagrała we własną grę. Otwarcie i świadomie zakwestionowała „przywództwo” Platformy na opozycji, a następnie „ustała” to wszystko, co nastąpiło później. Zarazem też Lewica wyłamała się z narzucanego przez Platformę opozycyjnego formatu anty-PiS-u, w którym nadrzędnym i zasadniczym, jeśli nie jedynym celem istnienia i działania opozycji ma być „odsunięcie PiS od władzy” – mówi Marcin Duma, badacz opinii publicznej i szef IBRiS.

Przyjrzyjmy się pokrótce, na jakich pozycjach wyjściowych znalazły się u progu batalii o EFO Platforma i Lewica. Od wyborów 2019 roku pozycja Platformy raczej słabnie niż się wzmacnia. Choć PO ma zdecydowanie najliczniejszą na opozycji reprezentację w Sejmie, w sondażach nie jest już tą najsilniejszą partia opozycyjną. Palmę pierwszeństwa przejęła tu Polska 2050 Szymona Hołowni, co niekoniecznie musi przekładać się na wyborczy wynik, ale jest znakomitym probierzem stopnia zmęczenia i zniechęcenia opozycyjnych wyborców zarówno warunkami politycznej polaryzacji, jak i jałowością trwania w opozycyjnej logice „antyPiS-u za wszelką cenę”.

Platforma jednak nadal zachowywała się tak, jakby te wszystkie symptomy do niej nie trafiały. I tak, jakby nadal była hegemonem na opozycji i miała nim pozostać na wieczność. W lutym Borys Budka i Rafał Trzaskowski zapisali bez pytania pozostałe partie do „koalicji 276”, teraz zaś politycy Platformy byli absolutnie pewni, że ich pomysł na postępowanie względem EFO i związanych z ratyfikacją problemów PiS został przez aklamację przyjęty przez resztę opozycji.

Miraż z obalaniem PiS

Jaki był to pomysł? Otóż jasne było, że Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska zamierzają głosować przeciw ratyfikacji, w związku z czym Zjednoczona Prawica nie będzie mogła oprzeć się wyłącznie na własnych głosach. Polacy są generalnie zorientowani bardzo prounijnie – i tyczy się to także większości wyborców PiS. Bezsilność wobec niemożności ratyfikowania umowy o EFO byłaby więc dla Pis mocno kłopotliwa, istniałaby nawet jakaś szansa na to, że napięcie między PiS a ziobrystami osiągnie taki poziom, w którym koalicja zostałaby zerwana. Umówmy się – prawdopodobieństwo, że mogłoby do tego dość wynosiło może 1 do 15, a może 1:20. Bez sporej dozy myślenia życzeniowego i pewnej umysłowej wygody, nie można było się do tej myśli szczególnie przywiązywać. Profesor Rafał Matyja nie pozostawia tu złudzeń: - Jeśli Platforma wierzyła, że z pomocą tego głosowania naprawdę da się obalić rząd, to uległa zupełnemu mirażowi. To samo tyczy się zresztą innych łatwych scenariuszy „odsuwania PiS od władzy”, w których miałoby się to stać niejako samo, za sprawą błędów popełnionych przez samego Kaczyńskiego – mówi politolog. Główny problem z marzeniem o cudzie z rozpadem koalicji polegał jednak na tym, że by istniały jakiekolwiek nadzieje na urzeczywistnienie takiego scenariusza, konieczne byłoby działanie całkowicie sprzeczne z samymi fundamentami politycznego światopoglądu proeuropejskich i prounijnych zarazem zaś w różnym stopniu doświadczonych przez ekonomiczne skutki pandemii wyborców opozycji. Opozycja musiałaby mianowicie twardo ogłosić, że ratyfikacji nie poprze – i to mimo tego, że chodzi o europejski fundusz ratunkowy, w dodatku bardzo korzystny finansowo dla Polski. Powtórzmy zatem: proeuropejska i mająca jednoznacznie proeuropejskich wyborców opozycja musiałaby ogłosić wszem i wobec, że nie poprze planu ratowania Unii przed skutkami pandemii, w ramach którego Polsce miałoby przypaść do 250 miliardów euro. A dlaczego? Bo stwarzałoby to cień szansy, że koalicja rządząca się rozpadnie i będzie można odsunąć PiS od władzy.

Paradoks anty-PiS-u

Czy taką logikę ktoś na opozycji mógłby kupić? Otóż być może tak. Wyborcy Platformy – albo ich część. I tylko oni.

- Wyborcy opozycji z reguły mają krytyczny lub bardzo krytyczny stosunek do PiS, to dość oczywiste. Ale jeśli pytamy ich o „odsunięcie PiS od władzy” bez względu na koszty, choćby za cenę spalonej ziemi, to jeśli chodzi o ogół wyborców opozycji, z naszych badań wynika, że za formułą takiego twardego „antyPiS-u” opowiada się nie więcej niż połowa ogółu głosujących na opozycję. Inaczej to jednak wygląda, jeśli przyjrzymy się wyborcom poszczególnych partii. Większość wyborców opowiadających się za twardym „antyPiS-em” ma tylko Platforma. W wypadku Lewicy jest zaś na odwrót – tylko około jednej trzeciej jej wyborców opowiada się za „odsunięciem PiS od władzy” nawet kosztem polskich interesów. Jeśli zaś chodzi o Polskę 2050, rozkłada się to mniej więcej po równo. – mówi o wynikach badań elektoratów opozycji Marcin Duma.

Platforma próbowała więc narzucić opozycji strategię, która mogłaby być akceptowalna wyłącznie przez część jej – Platformy – wyborców. A i to głównie wtedy, jeśli weźmiemy pod uwagę samo ich podejście do doktryny „odsuwania PiS od władzy”. - Osobiście nie mam pojęcia, jak Platforma mogłaby przekonać swoich proeuropejskich wyborców, że należało zagłosować przeciwko ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. W tej sprawie stawka była zbyt wysoka, a polska racja stanu zbyt jednoznaczna, by próbować to uzasadniać doraźnym taktycznym interesem rozgrywki z PiS - dziwi się profesor Rafał Matyja. Wyborcy Lewicy – którzy za twardym antyPiS-em opowiadają się tylko w jednej trzeciej i do tego są bardzo jednoznacznie proeuropejscy – takiej decyzji swoich polityków po prostu by nie kupili. Z tego punktu widzenia, Lewicy nie pozostało nic innego niż rozsypać układankę szykowaną przez polityków Platformy. I tym właśnie było zawarcie układu z PiS-em, który w zamian za głosowanie za ratyfikacją EFO zobowiązał się do budowy 75 tysięcy mieszkań, przekazania 30 procent środków z Unii samorządów czy zainwestowania 850 milionów euro w szpitale powiatowe. Armaty na kapiszony

Taka zbrodnia nie mogła oczywiście pozostać bez kary. Na Lewicę i lewicowców posypały się ze strony liberalnego centrum prawdziwe gromy. Radosław Sikorski porównał układ Lewicy z PiS do paktu Ribbentrop-Mołotow, Roman Giertych ogłosił, że do porozumienia mogło dojść z inspiracji rosyjskich tajnych służb, a Tomasz Lis uznał za fakt o znaczeniu symbolicznym, że do jego ogłoszenia doszło w rocznicę Targowicy. W serwisie wiadomo.co Przemysława Szubartowicza ukazał się tekst Cezarego Michalskiego o Budapeszcie (za sprawą Lewicy) w Warszawie, w którym nazwisko „Zandberg” padło 21 razy. W mediach społecznościowych słychać było chór działaczy i sympatyków Platformy o „zdradzie”, „bolszewikach” i „podnóżkach Kaczyńskiego”. Bardzo przykry i zarazem masowy– nie bójmy się tego słowa - hejt spadł ze strony najbardziej krewkich zwolenników Platformy zwłaszcza na posłanki Lewicy – na przykład Annę Marię Żukowską, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, czy Magdalenę Biejat.

Wszystkie działa wytoczyły też oczywiście przeciwko Lewicy liberalne media – i te tożsamościowe, i te bardziej informacyjne. Cały ostrzał trwał prawie tydzień bez spowolnienia tempa na czas majowego długiego weekendu.

– To były wręcz salwy burtowe, pełną siłą ognia, długotrwałe, zmasowane i skoncentrowane. Gdy jednak przyglądamy się sondażowym skutkom tej kampanii, widzimy że są praktycznie żadne. Stawia to bardzo niewygodne dla dużych liberalnych mediów pytania o ich realną siłę oddziaływania. Gdyby okazało się, że głośny krytyczny chór wszystkich liberalnych mediów nie ma żadnego wpływu na postawę wyborców lewicy, świadczyłoby to między innymi o tym, że coraz większą rolę zyskują budowane przez partię jej własne kanały dotarcia do elektoratu, przede wszystkim w sieci i mediach społecznościowych. – komentuje Marcin Duma. Jaki związek może mieć kryzys opozycji z kryzysem elit? Zobacz rozmowę z Marcinem Dumą:

***

Trudno powiedzieć, czy opozycji będzie łatwo wrócić do płynnej współpracy po tym co wydarzyło się na przełomie kwietnia i maja. Z całą pewnością jednak dotychczasowy kształt relacji między Platformą a Lewicą został brutalnie renegocjowany. Lewica upomniała się o swoją podmiotowość w obrębie opozycyjnej części sceny i w odpowiedzi spotkała z prawdziwą, żywiołową furią Platformy i jej zaplecza. Presja by zapędzić Czarzastego, Zandberga i Biedronia z powrotem do szeregu, była potężna, pięści poszły młynkiem w ruch, jednak Lewica – by użyć trafnego określenia Dumy – to ustała. Pytanie, czy w dłuższej perspektywie będzie zdolna do narzucania tematów opozycyjnej polityce pozostaje otwarte, jednak tu sprzyja Lewicy zdecydowanie fakt, że świat twardego antyPiS-u nie jest już w stanie ani takich narracji tworzyć, ani nawet z nimi polemizować inaczej niż poprzez chóralny wrzask. Moment, w którym okazuje się, że ten chóralny krzyk zdaje się nie nieść ze sobą żadnych realnych skutków, może okazać się dla Lewicy i jej podmiotowości, przełomowy.