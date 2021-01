Opozycja krytycznie o szczepieniach seniorów. Chce powołania komisji

W piątek o godz. 6.00 ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 osób urodzonych w latach 1942-1951. Część pacjentów skarży się jednak na brak terminów w punktach szczepień, długie kolejki do POZ i niedziałającą infolinię.

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk stwierdził dziś na konferencji prasowej w Sejmie, że „dzisiaj rząd zafundował Polakom najgorszą rzecz, jaką mógł dać - ogromne rozczarowanie”. - Dzisiaj setki tysięcy ludzi w całej Polsce dowiedziały się, że nie mogą się zarejestrować do szczepień. Dzisiaj setki tysięcy seniorów od 6.00 rano stało w ogromnych kolejkach, żeby zapisać się do szczepień. Informacja jest taka sama: „miejsc już nie ma” – mówił Tomczyk.

Poseł stwierdził, że „rozczarowanie to dzisiaj ostatnia rzecz, jakiej ludzie potrzebują”. - Ludzie potrzebują dzisiaj nadziei, że szczepienia przejdą szybko i potrzebują szczepionek, ale potrzebują też systemu, który nie zawali się w pierwszy dzień funkcjonowania. Z tym mamy do czynienia teraz – przekonywał.

Tomczyk oświadczył, że Polska jest jednym z niewielu krajów w UE, może jedynym, gdzie system szczepień „opiera się o Kancelarię Premiera”. - Nie może być tak, że system szczepień w Polsce jest tak naprawdę PR-owym programem rządu, a nie system szczepień, od którego zależy los Polaków. Nie może być tak, że za system szczepień w Polsce odpowiada Kancelaria Premiera, a nie ministerstwo zdrowia – mówił.

KO chce Komisji ds. Szczepień

Cezary Tomczyk przekazał, że KO skierowała do premiera postulat o wprowadzenie Komisji ds. Kontroli Szczepień, w której „znajdą się przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych oraz wybitni specjaliści z zakresu epidemiologii i zwalczania epidemii w ogóle”. - Właśnie po to, żeby Polacy mogli takiej komisji zaufać, żeby niezależni specjaliści mogli informować opinię publiczną, jak będzie wyglądał program szczepień. Dzisiaj problemem jest to, że rządowi ws. szczepień nikt nie ufa” – mówił przewodniczący klubu KO.