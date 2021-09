Opowieść o dwóch takich, co przywrócili Legię Warszawa do Europy, ale nie ma między nimi chemii: Czesławie Michniewiczu i Dariuszu Mioduskim

- I na pytanie, gdzie jest ta Legia, odpowiadam: - w Europie! - tak można sparafrazować emocjonalną wypowiedź Dariusza Szpakowskiego, który w 1995 roku właśnie w tymi słowami pożegnał się z widzami TVP ze stadionu w Goeteborgu w odniesieniu do aktualnej sytuacji w Legii Warszawa, która już jutro – o godzinie 16.30 - rozpocznie rywalizację w fazie grupowej Ligi Europy.

Było aż 55 milionów złotych deficytu. W każdym sezonie...

Oczywiście, 26 lat temu stołeczni piłkarze wywalczyli awans do Ligi Mistrzów, ale tegoroczny sukces także jest duży. A smakuje tym lepiej, że został wywalczony po kilku sezonach pucharowej posuchy. Nie bez udziału fartu, ale także – co trzeba uczciwie oddać - po bardzo dojrzałej grze mistrzów Polski. Lepszej, i to zdecydowanie, niż w przednich czterech edycjach, gdy grupowe spotkania zawodnicy Legii mogli oglądać wyłącznie w telewizji. A kasa nie tylko świeciła pustkami, ale trzeba jeszcze było zasypywać olbrzymią dziurę finansową. Od przejęcia klubu od ITI przez Dariusza Mioduskieo (najpierw ze wspólnikami) budżet zawsze był przecież sporządzany w oparciu o wpływy z występów w fazie zasadniczej Ligi Europy. Wpływy, jak się okazywało, wirtualne…