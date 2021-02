Opony zimowe w przyszłości będą musiały dobrze się spisywać w coraz bardziej zróżnicowanych warunkach

Różne warunki na drogach wymagają różnych materiałów, wzorów bieżnika i innych cech opon. Opona stanowi jednak większą całość i zmiana jednej cechy wpływa zwykle na pozostałe. Zapanowanie nad całością to precyzyjna praca, szczególnie w przypadku projektowania opon zimowych. W porównaniu z oponami letnimi opracowanie bezpiecznej opony zimowej to poważne wyzwanie. Producent opon musi koncentrować się na optymalnej przyczepności w zmiennych warunkach atmosferycznych, uwzględniając takie kwestie jak wpływ opon na środowisko — mówi Sunnari.

Chcąc ułatwić kupowanie odpowiednich opon zimowych, Nokian Tyres zabiega o zmiany w etykietowaniu opon. Zostanie ono zaktualizowane w Europie w 2021 r. Największy problem dotychczas polega na tym, że nie wszystkie opony sprzedawane jako zimowe nadają się do wszystkich warunków zimowych. Opony zaprojektowane pod kątem zimy w Europie Środkowej są inne od zimowych opon do krajów skandynawskich. Przyczepność na mokrej nawierzchni wyklucza się z przyczepnością na lodzie, dlatego konsumenci mogą kupować nieodpowiednie opony pod wpływem niedostatecznych informacji na etykietach wymaganych w UE.

Oznaczenie przyczepności na lodzie będzie początkowo stosowane tylko w przypadku opon do samochodów osobowych, a przyczepności na śniegu także na oponach do minivanów, lekkich samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych i autobusów. Próby przyczepności na lodzie są obecnie normalizowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), a przyczepność na śniegu regulują przepisy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.