Opole 2020: Wśród wykonawców plebiscytu "Od Opola do Opola" jest Alicja Szemplińska, laureatka The Voice of Poland 2019. Można głosować

Zagłosuj w plebiscycie i pomóż wyłonić największy przebój koncertu pt. "Od Opola do Opola". Wybierz jeden utwór spośród piętnastu piosenek.

Wśród wykonawców plebiscytu Od Opola do Opola znalazła się Alicja Szemplińska. Po zwycięstwie w X edycji programu the Voice of Poland wokalistka zadebiutowała z utworem „Prawie My”, który przez jej fanów został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Po przekroczeniu bariery 5 milionów wyświetleń pod oficjalnym teledyskiem do tego singla, Alicja wygrała program Szansa na Sukces Eurowizja 2020 ze swoim anglojęzycznym utworem „Empires” tym samym wygrywając przywilej reprezentowania Polski na tej prestiżowej, międzynarodowej imprezie.

UWAGA. Już wkrótce wywiad wideo z Alicją.

Przebój Od Opola do Opola 2020 - lista artystów i piosenek