Opłata reprograficzna od smartfonów budzi sprzeciw. Padają mocne zarzuty pod adresem artystów. Branża się broni. Trwa bój o pieniądze

Instytut Staszica (IS) nie zostawił suchej nitki na pomyśle rozszerzenia opłaty reprograficznej, która jest jednym z głównych elementów projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Padły też mocne zarzuty pod adresem artystów i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Branża się broni. A o co jest bój? O duże pieniądze i ich podział.

Rząd od jakiegoś czasu zapowiadał uregulowanie statusu artysty, a co za tym idzie, także wsparcia dla tej branży. Obecnie trwają konsultacje ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego przewidującej obciążenie takich urządzeń jak laptopy, komputery stacjonarne, tablety, telewizory, dekodery telewizyjne, aparaty fotograficzne (być może również smartfony), opłatą w wysokości do 4 proc. ceny brutto urządzenia. Rozważana jest też modyfikacja i wyliczanie wysokości opłaty reprograficznej od wartości netto sprzętu.

Konflikt między stronami sporu trwa od lat. W jednym wszyscy się zgadzają, że należy problem rozwiązać. Niestety to jedyny, jak na razie, punkt wspólny. Drogi dojścia do jego rozwiązania diametralnie się nie schodzą. Co więcej, wygląda na to, że konflikt przerodził się w niezłą wojnę na słowa i być może czyny.