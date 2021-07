Opłata reprograficzna. Burza po słowach wicepremiera Piotra Glińskiego o braku opłat od smartfonów. Muzycy RP apelują o opamiętanie

- Umówiliśmy się, że w tym rozporządzeniu smartfonów nie będzie i dotrzymamy tego ustalenia - zapewnił w wywiadzie dla "DGP" minister Piotr Gliński. Zapowiedź braku smartfonów wśród urządzeń objętych opłatą reprograficzną wywołała sprzeciw m.in. Związku Zawodowego Muzyków RP. Oświadczenie w tej sprawie podpisali m.i.n. Wanda Kwietniewska i Krystyna Prońko.

Chodzi o rozporządzenie do projektu ustawy o statusie zawodowym artystów. W rozporządzeniu wprowadza się urządzenia od których pobierana ma być opłata reprograficzna (od 1 proc. do 4 proc.). Na nie nie ma smartfonów. Organizacje zrzeszające artystów postulują od dawna, by także smartfony znalazły się na liście.

Wiadomo, że smartfon jest urządzeniem multimedialnym. Rynek sprzedaży tych urządzeń w Polsce jest dynamiczny. Rocznie sprzedaje się kilka milionów smartfonów, a opłata pobierana od każdej sprzedanej sztuki znacząco podniosłoby kwotę przeznaczoną na wsparcie dla, jak wyliczono, dla ok. 70 tysięcy twórców kultury.