Opłata od smartfonów. Na artystów wylał się hejt. Padły groźby karalne. Mówią jak jest: Łepkowska, Kos-Krauze, K. Cugowski, Polak, Lipiński

Jak całą "akcję” widzi i ocenia Ilona Łepkowska ? - Do teraz jestem zszokowana skalą ataków na mnie. Po moich wywiadach dla money.pl i rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM (10 maja 2021 r. - przyp. red.), w których broniłam pomysłu na rozszerzenie opłaty reprograficznej, jestem określana najgorszymi wyzwiskami. Słyszę i czytam, że jestem m.in. darmozjadem, złodziejką, pasożytem. Co zastanawiające, te same napastliwe określenia, zwroty, a nawet całe zdania bardzo często się powtarzają. Najgorzej, że cały ten zestaw wyzwisk pojawia się także na dużą skalę również pod wszystkimi nieomal postami jakie piszę na Facebooku, także tymi proszącymi o wsparcie dla charytatywnych inicjatyw - opowiada nam słynna scenarzystka.

Czy głośna rozmowa na antenie RMF FM przelała czarę goryczy? Odpowiada zainteresowana. - Wypowiadałam się często publicznie na wiele kontrowersyjnych tematów. Ale nigdy przy takich okazjach nie spotykał mnie aż taki hejt. Ten szokujący negatywny odzew po mojej obronie praw twórców eskalował wyjątkowo agresywnie. Wciąż wiele komentarzy pod moimi postami, obok wpisów mnie dotyczących lub pod tekstami związanymi z artystami, atakuje mnie w obrzydliwy sposób. Częściowo winię za to Roberta Mazurka. Styl rozmowy o ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego, jaką ze mną prowadził redaktor, był moim zdaniem niedopuszczalny. W żadnych standardach dziennikarstwa nie mieści się taki poziom manipulacji i napastliwości jaka spotkała mnie w wywiadzie z Mazurkiem. Dziennikarz prowadził rozmowę wyłącznie po to, by potwierdzić swoją tezę. Natychmiast przerywał mi, gdy tylko to, co mówiłam, nie pasowało mu do założeń - wspomina.