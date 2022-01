„Opcja atomowa”? Co się stanie, gdy wyłączą Rosji SWIFT

We wtorek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zapewniła, że żadna opcja nie jest wykluczona, jeśli chodzi o ewentualne sankcje przeciwko Rosji. Zdementowała poniedziałkowe doniesienia niemieckiego „Handelsblatt” o tym, że USA i Niemcy wykluczają odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Odłączenie Rosji od SWIFT jest m.in. wpisane do projektu ustawy nakładającej sankcje autorstwa szefa komisji spraw zagranicznych Senatu, demokraty Boba Menendeza. Projekt ma poparcie Białego Domu. Odcięcie Rosji od globalnego systemu elektronicznego przesyłania informacji o płatnościach (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) byłoby bezprecedensowym posunięciem wobec jednej z największych gospodarek świata. Pytanie, na ile skutecznym?

Jak działa „spółdzielnia” SWIFT

SWIFT to bezpieczna platforma komunikacyjna wykorzystywana przez banki, domy maklerskie i inne instytucje finansowe do wysyłania i odbierania informacji, takich jak instrukcje dotyczące przekazywania pieniędzy za granicę lub rozliczania transakcji w papierach wartościowych. Z systemu korzysta około 11 tys. instytucji finansowych w ponad 200 krajach. Jak działa SWIFT? Mówiąc krótko, chodzi o wykorzystanie standardowych kodów dla instrukcji umożliwiających szybkie przetwarzanie płatności. Dzięki systemowi banki mogą zrealizować płatności transgraniczne w czasie krótszym niż pięć minut.