ONZ alarmuje: Bez śmielszych planów klimatycznych świat zmierza ku katastrofie

"Świat jest daleki od uniknięcia katastrofy klimatycznej, a nowe zobowiązania krajów do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – ujawnione przed szczytem klimatycznym Cop26 – daleko odbiegają od tego, co jest wymagane do osiągnięcia celu do 2050 roku" - ostrzega ONZ

Na kilka dni przed szczytem klimatycznym w Glasgow Program Ochrony Środowiska ONZ stwierdził, że zaktualizowane plany, które określają poziom planowanych przez kraje redukcji emisji dwutlenku węgla – zmniejszają tylko o kolejne 7,5 proc. do 2030 r., podczas gdy konieczne są cięcia o 55 proc., aby osiągnąć cel paryski.

Obietnice na 2030 r. stawiają świat na kursie wzrostu temperatury w tym stuleciu o co najmniej 2,7 stopnia Celsjusza, a sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówi, że świat jest nadal na drodze do katastrofy klimatycznej.

Sukces lub porażka ludzkości w walce z kryzysem klimatycznym w dużej mierze zależy od tego, jak szybko państwa uchwalą przepisy mające ograniczyć emisję gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Tylko że państwa nie planują takich działań.