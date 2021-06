One pamiętają bitwę pod Grunwaldem. Chcesz cofnąć się w czasie? Zobacz najstarsze drzewa w Polsce

Niezwykła moc drzew

Drzewa to organizmy absolutnie niezwykłe. Za dnia zamieniają dwutlenek węgla na niezbędny do życia tlen, jednak to zaledwie ułamek ich zaskakujących umiejętności.

Lasy są niczym gigantyczne magazyny wody, stanowią także ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Nie bez powodu nazywamy je płucami naszej planety. Okazuje się jednak, że drzewa potrafią znacznie więcej. Dzięki najnowszym badaniom wiemy już na pewno, że majestatyczne pnie zwieńczone zielonymi koronami to tak naprawdę ogromne superorganizmy, które potrafią:

komunikować się ze sobą

walczyć o światło oraz inne zasoby

wspierać członków drzewnej rodziny

a nawet przywoływać deszcz!

Musimy pamiętać, że lasy odgrywają ogromną rolę w utrzymywaniu biologicznej równowagi na naszej planecie. Dlatego też zasługują na szczególna ochronę.

