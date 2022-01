Omikron wymknie się testom? Potrzebnych nawet pół miliona badań dziennie Małgorzata Puzyr

Test na COVID-19, zdjęcie ilustracyjne fot. andrzej szkocki / polska press

Minister zdrowia przewiduje w piątej fali do 100 tys. zakażeń dziennie. By wykryć ich aż tyle, potrzeba co najmniej pół miliona testów dziennie. Rząd milczy jednak o tym, jak zamierza to zorganizować - pisze w piątkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".