Omikron w USA: Może być milion zakażeń koronawirusem dziennie, ale zabawa sylwestrowa na Times Square ma się odbyć

Sześć amerykańskich stanów ustanowiło dzienne rekordy COVID-19, gdy wariant Omikron atakuje USA. Wariant ten jest już obecny w 44 stanach. Największe rekordy zakażeń padają w Nowym Jorku.

Liczba potwierdzonych przypadków Omikron w Stanach Zjednoczonych prawie podwoiła się w ciągu 24 godzin, a sześć północno-wschodnich stanów odnotowało rekordową liczbę codziennych przypadków COVID, ponieważ wariant jest obecnie potwierdzony w 44 stanach.

Stany Zjednoczone mogą spodziewać się wkrótce 1 miliona przypadków zakażeń dziennie, ostrzega odchodzący dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) dr Francis Collins.

Po spędzeniu ponad 12 lat jako dyrektor National Institutes of Health, Collins przeszedł właśnie na emeryturę i martwi go ostatnia krzywa pandemiczna. Ostrzega on, że jeśli Amerykanie nie potraktują COVID-19 poważnie, w kraju może nastąpić 1 milion infekcji dziennie.

Nie możemy pozwolić sobie na to, by stracić czujność, powiedział Collins i dodał: "Wiem, że ludzie są tym zmęczeni, przyznając, że Amerykanie przeżyli tak wiele już. Też mam tego dość, ale uwierzcie mi, wirus nie jest zmęczony nami. Ma świetny czasy, zmienia się co kilka miesięcy, wymyślając nowe warianty i sposoby, aby być jeszcze bardziej zaraźliwym".