Omikron to nowe zagrożenie. Kto nie powinien podróżować? Jest apel WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) radzi osobom w wieku 60 lat lub starszym oraz innym zagrożonym zakażeniem koronawirusem na odłożenie planów podróży w odpowiedzi na pojawienie się nowego wariantu COVID-19.

Zdaniem WHO, Omikron stwarza „bardzo wysokie” ryzyko i może być bardziej zakaźny niż inne szczepy COVID-19. Chociaż WHO przyznała, że nadal istnieje wiele niepewności związanych z tym wariantem, to agencja uważa, iż prawdopodobieństwo potencjalnego rozprzestrzeniania się Omikron na całym świecie jest „wysokie”.