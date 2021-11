Omikron: Nowy wariant koronawirusa dotarł do Wielkiej Brytanii i Niemiec

Informację o dwóch pierwszych potwierdzonych przypadkach zakażeń wariantem omikron podał w sobotę brytyjski minister zdrowia Sajid Javid. Chorzy oraz osoby z nimi mieszkające zostały poddane samoizolacji. Trwają dalsze badania i poszukiwania osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi - informuje PAP.

Od czwartku osoby niebędące obywatelami brytyjskimi, a pochodzące z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe - mają zakaz wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa. Od niedzieli brytyjskie granice będą też zamknięte dla obywateli Malawi, Mozambiku, Zambii oraz Angoli. Obywatele brytyjscy wracający z tych państw będą poddawani 10-dniowej kwarantannie we wskazanym przez służby hotelu.

Potwierdzenie dwóch przypadków zakażenia wariantem omikron spowodowało, że premier Boris Johnson ogłosił podczas sobotniej konferencji prasowej wprowadzenie na terenie Wielkiej Brytanii nowych środków ostrożności. Johnson zapowiedział, że osoby przybywające do Wielkiej Brytanii muszą wykonać test na obecność koronawirusa (PCR) i pozostać w samoizolacji do czasu otrzymania wyniku negatywnego. Wszystkie osoby z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi wariantem omikron będą zobowiązane do 10-dniowej samoizolacji bez względu na zaszczepienie. Noszenie maseczek będzie obowiązkowe w sklepach oraz w środkach transportu publicznego.