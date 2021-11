Omikron – nowa mutacja koronawirusa. Co o nim wiemy? Czy powinniśmy się bać? [ANALIZA]

Ma już swoją nazwę – Omikron. To nowa mutacja koronawirusa. W Afryce wykryto już ponad sto przypadków tego wariantu, Omikron dotarł też do Honkongu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Dani, Włoch, prawdopodobnie Czech.

O jego sile świadczy fakt, że jest wyposażony w ponad pół setki mutacji, sam kolec zawiera ich ponad 30. To budzi niepokój ekspertów i polityków.

– Wczesne sygnały sugerują, że może przenosić się łatwiej, niż delta, a nasze obecne szczepionki mogą być mniej skuteczne – twierdzi minister zdrowia Wielkiej Brytanii Sajid Javid.

Wciąż nie wiadomo jednak, czy Omikron nie będzie groźny także dla osób zaszczepionych, czy nie będzie wywoływał u nich ciężkiego przebiegi choroby, czy prowadził do śmierci. Inaczej mówiąc, naukowcy wciąż badają, czy nowy wariant nie jest „odporny” na szczepionki dostępne obecnie na rynku. Pfizer i BioNTech już zapowiedziały, że jeśli ich szczepionka okaże się nieskuteczna przeciwko Omikronowi, jej dostosowanie zajmie 6 tygodni. O badaniach nad nowym wariantem poinformowały także Moderna, Johnson & Johnson oraz AstraZeneca.