"Omikron jest nie do zatrzymania". Niepokojące prognozy, eksperci alarmują: Politykom kończy się czas

Pesymistyczne prognozy niemieckich ekspertów cytuje serwis dw.com.

Według immunologa z Kliniki Uniwersyteckiej we Fryburgu, najpóźniej do połowy stycznia omikron wyprze wariant delta i stanie się dominującym, także w Niemczech. Christoph Neumann-Haefelin wskazuje, że będzie się to wiązało z drastycznym wzrostem zakażeń.