Olszewska: Sport jest ważny dla „higieny” życia psychicznego i emocjonalnego

Zacznijmy od punktu wyjścia. Jaki był poziom zdrowia psychicznego i psychiatrycznego Polaków przed pandemią? Według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce” (2019 r.) u 23 proc. Polaków rozpoznać można było przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu życia. Badania wykazały, że u około 20–30 proc. osób w wieku 18–64 lat odnotowuje się zarówno obniżenia nastroju jak i spadek aktywności życiowej, towarzyszyć im może drażliwość i lęk, którego nie należy mylić ze strachem. Jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych była i jest doświadczana przez wiele osób depresja. WHO szacuje, że na świecie aż 350 mln ludzi cierpi na depresję. Według Zespołu ds. Walki z Depresją, działającego przy Ministerstwie Zdrowia – 7 proc. Polaków cierpi na bezsenność a 4 proc. populacji to osoby uzależnione. Jednakże to depresja zajmuje pierwszą pozycję wśród zaburzeń psychicznych – dotyczy ona co dziesiątego dorosłego Polaka, ale tylko połowa z nich otrzymuje faktyczną pomoc. Część osób w dalszym ciągu uważa za wstydliwe korzystanie z pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej, część próbuje leczyć się sama, jeszcze inni nie będą mieli dostępu do właściwych form pomocy. Tak więc już przed pandemią zdrowie psychiczne Polaków było obszarem szczególnej troski specjalistów. Powszechność problemów psychicznych wynika z bardzo prostej przyczyny – zarówno rozwód, stresująca praca lub utrata pracy, ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby czy nałogi – to wszystko może być przyczyną załamania psychicznego, którego może doświadczyć każdy z nas. Jak pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne? Badacze mówią np. o występowaniu u wielu osób objawów PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego, najczęściej diagnozowanego u ofiar wojny, przestępstw czy tych, którzy stracili bliskich, jak też nawrotów zaburzeń depresyjnych i uzależnień. Choroby zakaźne towarzyszyły ludzkości od zawsze. Wybuchom epidemii ze względu na śmiertelność towarzyszą napady lęku panicznego, poczucie zagrożenia, może wystąpić spadek energii lub zwiększone spożycie alkoholu. Trzeba też pamiętać, że ze względu na globalizację, szybkość przemieszczania się innych ludzi, stres doświadczany subiektywnie zaczyna być wzmacniany np. przekazami medialnymi. Dodatkowo specjaliści zwracają uwagę na pojawianie się fobii społecznej wywołanej stygmatyzacją osób, które mogą wirusa przenosić. Każdy zapewne słyszał o zachowaniach przemocowych w stosunku do pracowników ochrony zdrowia czy osób będących na kwarantannie. Wedle mojej wiedzy, epidemia może być zarówno „wyzwalaczem”, jak i „wzmacniaczem” wielu zaburzeń czy chorób psychicznych.

Jakie mamy możliwości leczenia w tym zakresie? Np. w województwie lubuskim jeden psychiatra dzieci i młodzieży przypada na ponad 60 tys. małoletnich. A w województwie podlaskim nie ma żadnego szpitalnego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Psychiatria w Polsce jest bardzo zaniedbana. Dramatycznie brakuje specjalistów dla dzieci. Jest ich dwustu, a szacuje się, że potrzeba około 1,5 tys. Brakuje ośrodków leczenia dzieci i młodzieży, gdzie mogłyby kontynuować naukę równocześnie z terapią. Nierównomierny i ograniczony dostęp do leczenia i opieki dopełnia brak systemowych rozwiązań, które umożliwiałyby szybką diagnozę i terapię zaburzeń zdrowotnych. Do zatłoczonych szpitali psychiatrycznych trafia rocznie około 1,5 mln Polaków.

Wracając do pacjentów poniżej 18. roku życia, którzy pojawiają się w moim gabinecie, podajemy rodzicom wszystkie możliwe adresy – Zabór koło Zielonej Góry, Poznań, Szczecin – gdzie są oddziały dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi, a rodzice dzwonią, szukają wolnych miejsc i terminów. I jest to droga przez mękę.

Zamknięto hotele i ośrodki rekreacyjno-sportowe, w tym branżę fitness i siłownie. Skomasowano terminy ferii zimowych, co skazuje miliony dzieci i rodziców na brak aktywnego wypoczynku, szczególnie że pora roku nie sprzyja nawet długim spacerom. Jak to wpłynie na poziom zdrowia psychicznego?

Słownik PWN definiuje wypoczynek niezwykle prosto: „pozbywanie się zmęczenia po pracy lub podczas przerwy w pracy”. Aby praca i nauka były efektywne, wypoczynek jest niezbędny. Aby zachować zdrowie psychiczne – wypoczynek jest niezbędny. Aby żyć pełnią życia – wypoczynek jest niezbędny. Jedna z moich pacjentek stwierdziła, że podczas izolacji czuje się, jakby była zamknięta w klatce. Jaki wpływ braku odpoczynku ma na funkcjonowanie dzieci ich rodzin, można zaobserwować na przykładzie Japończyków, którzy mają zachwianą równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Ośrodki rekreacyjno-sportowe, w tym branża fitness i siłownie, są niezbędne dla wielu osób do utrzymania prawidłowej higieny życia psychicznego i emocjonalnego. To także miejsca spotkań. Ujednolicenie terminu ferii poważnie ograniczy już i tak zmniejszone do minimum kontakty rodzinne.