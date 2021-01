Olivia Rodrigo jest jak tsunami - zagarnia wielbicieli. Czy piękna wokalistka pop [ZDJĘCIA] jest kandydatką na gwiazdę w 2021 r.?

Późne dzieciństwo i wczesny okres nastoletni Olivia spędziła na graniu w filmach i serialach takich jak „An American Girl: Grace Stirs Up Success”, „Bizaardbark” oraz serialu produkcji Disney+ „High School Musical”. W swoich aktorskich rolach Rodrigo zaprezentowała swój niesamowity talent wokalny. Piosenki z soundtracku serialu zdobywały szczyty list przebojów. Po sukcesie utworu „All I Want” wokalistka postanowiła rozwijać karierę solową z autorskimi utworami.

Ledwo rozpoczęliśmy 2021 r., a już możemy mówić o pierwszej wielkiej gwieździe muzyki pop tego roku. To zaledwie 17-letnia Olivia Rodrigo, której debiutancki autorski singiel „drivers license” robi furorę w internecie i bije kolejne rekordy. W czwartek, 14 stycznia, zaledwie 5 dni od premiery, utwór trafił na pierwsze miejsce Spotify Polska Top 50.

Billboard donosi, że w pierwszych dniach nowego notowania – od piątku 8.01 do niedzieli 10.01 – utwór sprzedał się w nakładzie 16 tys. egzemplarzy oraz zgromadził 21 mln streamów w samych Stanach Zjednoczonych. Dla porównania, to już lepszy wynik niż ten, który zdążył zgromadzić lider ostatniego zestawienia Billboard, „Mood”, przez cały tydzień (17,5 mln streamów)! „drivers license” o 73% wyprzedza także „Anyone” Justina Biebera w zestawieniu Billboard’s Digital Song Sales.

Streamy „drivers license” nieustannie rosną. W Stanach od premierowego piątku do niedzieli ich liczba wzrosła o 122%.

Utwór trafił w czwartek, 14 stycznia, na szczyt Spotify Polska Top 50, wyprzedzając o ponad 16 tys. kawałek Guziora.

Kawałek potrzebował zaledwie pięciu dni od premiery, by zdobyć szczyt polskiej listy, dodajmy: zdominowanej przez lokalny hip-hop.

To niezwykłe osiągnięcie dla popowej, debiutującej wokalistki.