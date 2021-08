Okulary czy soczewki kontaktowe – co najchętniej noszą Polacy?

Dziś wybór okularów i soczewek kontaktowych na rynku jest ogromny. Warto pamiętać jednak, że prawidłowy dobór jednych i drugich, oprócz naszych preferencji estetycznych, bezwzględnie musi być dokonany przez specjalistów. - Co trzeci Polak przyznaje, że nie dba wystarczająco o oczy, a aż co czwarty ocenia stan swoich oczu źle lub bardzo źle. Niestety, ale takie zaniedbania powodują, że wady i choroby tego tak ważnego i delikatnego narządu pogłębiają się, co w konsekwencji znacznie utrudnia osiąganie pożądanych efektów w trakcie leczenia – mówi okulista dr n. med. Agnieszka Nowosielska.