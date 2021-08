Okrągły stół ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kosiniak-Kamysz: Zaufanie do sądów spada, a reforma PiS doprowadziła do sporu z TSUE

- Nie ma powrotu do tego co było przed 2015 r. Jednak nie może zostać tak jak jest. Czas postępowań przeciąga się. Wydłużyła się droga dochodzenia do sprawiedliwości. Zaufanie do sądów spada, a reforma PiS doprowadziła do sporu z TSUE – mówił podczas obrad lider ludowców.