Okładki Tomasza Bocheńskiego nagrodzone w prestiżowym konkursie The European Newspaper Award

Łącznie w konkursie wzięło udział 161 gazet z 24 krajów. W dwudziestu kategoriach konkursu zgłoszono ponad 4 tys. projektów. Nagroda European Newspaper Award przyznawana jest wydawcom od 1998 roku za najlepiej zaprojektowane gazety. Laureatami nagrody głównej 23. European Newspaper Award są „Hallingdølen” z Norwegii, „Ara” z Hiszpanii, „De Tijd” z Belgii i portugalskie „Expresso”.

Autorem nagrodzonych okładek jest Tomasz Bocheński, dyrektor artystyczny Polska Press Grupy, grafik, zdobywca licznych nagród w konkursach projektowania prasowego. W dorobku ma kilkadziesiąt nagród m.in. GrandFront oraz Chimera Grand Prix, natomiast za granicą sukcesy w konkursach European Newspaper Award oraz Best of News Design - The Society for News Design w USA.